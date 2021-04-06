Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu
06.04.2021 15:54
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı ikna yoluyla teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılında ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.
ANKARA, -
Son Dakika Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı "Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?