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DEAŞ'a 6 ilde operasyon - Son Dakika

DEAŞ'a 6 ilde operasyon

28.12.2021 09:25

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile 6 ilde operasyon başlatıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile 6 ilde operasyon başlatıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

(Bahadır Demirçeviren/ İHA)

DEAŞ'a 6 ilde operasyon
DEAŞ'a 6 ilde operasyon
DEAŞ'a 6 ilde operasyon
DEAŞ'a 6 ilde operasyon
DEAŞ'a 6 ilde operasyon

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İçişleri Bakanlığı, Finans, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'a 6 ilde operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'a 6 ilde operasyon - Son Dakika
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