DEAŞ'a 6 ilde operasyon - Son Dakika

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile 6 ilde operasyon başlatıldı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 19 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

(Bahadır Demirçeviren/ İHA)