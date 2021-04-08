İçişleri Bakanlığı: "Eren-10 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-10 Operasyonu'nda Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca operasyonlar devam ediyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi. - ANKARA