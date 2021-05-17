İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt- Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 'Eren Operasyonları' kapsamında bugün etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 10'a yükselmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 'Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH... - Son Dakika