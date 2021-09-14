İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak'ın Terörden Arananlar Listesinde "Turuncu" kategoride olduğunun tespit edildiğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale... - Son Dakika