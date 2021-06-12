Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma... - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma...
12.06.2021 16:59
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Son Dakika 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık 17:34 Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı 16:45 Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti 16:01 Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler 15:57 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 14:58 Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta 14:43 Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu 13:33 Uzayda 5 yıl saklanan fare spermlerinden "uzay yavruları" üretildi