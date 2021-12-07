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Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe - Son Dakika

Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe

07.12.2021 11:54

Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe İçişleri Bakanlığı: "İzmir İl Jandarma Komutanlığınca;

Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı: "İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; bugün İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda, deniz yoluyla ülkemize yurt dışından yüklü miktarda skunk maddesi getirileceği bilgisi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve bot desteğinde İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli gerçekleşen operasyonda yaklaşık 1 tonun üzerinde skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe
Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışından tekneyle 1 tonun üzerinde uyuşturucu sevkiyatına darbe - Son Dakika
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