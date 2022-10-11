Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

11.10.2022 17:52
Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98'e yükseldi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika
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