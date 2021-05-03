İçişleri Bakanlığı: "Muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 27 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs günü sona erecek olan "Tam Kapanma" süreci ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi'nin düzenlediğini belirtilerek kısıtlamaları ihlal eden 66 bin 161 kişiye de adli ya da idari işlem uygulandığı bildirildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir. Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 27 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Kapanma" uygulamasına geçilmiştir. Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır. Korona virüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10: 00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlenmiştir. e-Devlet vasıtasıyla e-başvuru üzerinden alınamayan ve manuel olarak doldurulan muafiyet izin belgeleri kontrolü, fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz denetlerini yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." - ANKARA