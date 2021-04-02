Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması

02.04.2021 19:02
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması, System.String[]

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatmasıİÇİŞLERİ Bakanlığı, illerin risk durumlarına göre uygulanacak hafta sonu sokak kısıtlamalarına ilişkin hatırlatmada bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması

İÇİŞLERİ Bakanlığı, illerin risk durumlarına göre uygulanacak hafta sonu sokak kısıtlamalarına ilişkin hatırlatmada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda düşük (mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak" ifadelerine yer verildi. Kısıtlamalar sırasında hizmet verecek işletmeler ise şu şekilde açıklandı: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler  telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi-pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek"

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' hatırlatması - Son Dakika


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