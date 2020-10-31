Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provoke edici paylaşımlarla ilgili harekete geçti - Son Dakika

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provoke edici paylaşımlarla ilgili harekete geçti
31.10.2020 11:52
Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Kırmızı ünlem işareti simgesi birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Kırmızı ünlem işareti simgesi birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek" paylaşımında bulundu.
-İHA-
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