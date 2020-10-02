İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 413 bin 196" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı: "(Uyuşturucuyla mücadele) Yapılan operasyonlarda 22 ton 85 kilogram esrar, ki geçen aya göre yüzde 176'lık bir artışı gösteriyor, 414 kilogram skank, 2 ton 49 kilogram eroin, bu da geçen aya göre yüzde 190'lık bir artışı gösteriyor, 17 milyon 13 bin 237 kök kenevir elegeçirilmiştir"

Çataklı: "(Asayiş olayları) 2019-2020 yıllarının ilk 9 aylarını değerlendirdiğimizde evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları ülke genelinde 178'den yüzde 13 azalışla 154'e, İstanbul'da 41'den yüzde 15 azalışla 35'e, Ankara'da 6'dan yüzde 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7'den yüzde 14 azalışla 6'ya düşürülmüştür"

Çataklı: "(Düzensiz göç) 1373 denizlerde olmak üzere toplam 11 bin 200 düzensiz göçmen Eylül ayında yakalanmış, 641 organizatör gözaltına alınmış ve bunlardan 177'si tutuklanmıştır. Gönüllü olarak ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 413 bin 196'dır. Günümüz itibariyle güncel olarak Türkiye'de kayıt altında 3 milyon 624 bin 941 Suriyeli bulunuyor"