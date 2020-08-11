İçişleri Bakanlığı : "Terör örgütünde çöküş sürüyor, ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:26

Kaynak: İHA

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