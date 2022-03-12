DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

12.03.2022 10:19

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Diyarbakır'da Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1130 personel ve 73 tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

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Uzman Çavuş, Diyarbakır, Jandarma, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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