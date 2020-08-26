Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7...

- İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor ANKARA - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR " Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (bin 495) personel [operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam terörist etkisiz hale getirilmiş, mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:27

Kaynak: İHA

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