Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığınca Hatay İlinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Hatay İlinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Hatay İlinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca "YILDIRIM-5 AMANOSLAR" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay- Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan personel [operasyonel tim] görev almakta.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.