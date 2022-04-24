Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" - Son Dakika
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan"

24.04.2022 11:57

Son dakika haber... - İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan"

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Jandarma Er Şakir Elkovan" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta; bir adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, bir adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan

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Son dakika haberleri... Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı Son dakika haberleri... Şırnak'ta 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı Son dakika haberi: Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 Operasyonları başlatıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan" - Son Dakika
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