Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması - Son Dakika

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulama neticesinde;137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, 106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı, 40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı, bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 8.544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı, 895 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 216 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 09:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması - Son Dakika
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