Son dakika haberi... İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Siirt- Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz. Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi" dedi.