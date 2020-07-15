Son dakika haberi... İcradan yarı fiyatına satılık Porsche - Son Dakika

Son dakika haberi... İcradan yarı fiyatına satılık Porsche

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da 500 bin TL değerindeki Porsche marka otomobil icradan yarı fiyatı olan 250 bin TL'den satışa çıkarılacak.

İstanbul'da 500 bin TL değerindeki Porsche marka otomobil icradan yarı fiyatı olan 250 bin TL'den satışa çıkarılacak.

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 500 bin TL değerindeki 35 KG 0949 plakalı 2017 Model Porsche marka Macan model otomobil icradan yarı fiyatı olan 250 Bin TL'den satışa çıkacak. Şartnamede aracın gri renkte ve benzinli olduğu belirtilmiş. 23 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.20'de satışa çıkacak olan aracın genel durumunun iyi olduğu da şartnamede yer alırken, hiçbir hasar ve kasko kaydının bulunmadığı da belirtilmiş.


İcra uzmanı Caner Çakı, satılacak olan araç hakkında bilgiler vererek, "Şartnameye baktığımızda araç ile ilgili ayrıntıları ve detayları görebiliyoruz. Aracın genel durumuna baktığımızda hasar ve kasko kaydının bulunmadığı görünüyor yine şartnamede kaporta durumunun iyi olduğu ifade edilmiş. İhalesi yapılacak olan araçlara bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve araçlar bu değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden araç almak, sağladığı avantajlar ile de dikkat çekmektedir. Satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2. el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Porsche, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... İcradan yarı fiyatına satılık Porsche - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:20:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... İcradan yarı fiyatına satılık Porsche - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]