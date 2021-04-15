İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Karabağ'da şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadelede hayatını kaybeden şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek, gıda ve battaniye desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre İDDEF ekipleri, Ermenistan'ın saldırılarına karşı kahramanca verilen mücadeleyi Karabağ'ın işgalden kurtarılması zaferiyle tamamlayan Azerbaycan'da, ramazanın bereketi ve heyecanına ortak oldu.

Ekipler, hazırladıkları hediyeleri Karabağ ve bölgesindeki şehit aileleri ve gazilere ulaştırdı.

İDDEF'in açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı kardeşliğin ve paylaşmanın en anlamlı sembolüdür. 'İyilik Seninle' sloganıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiğimiz ramazan çalışmaları kapsamında can Azerbaycan'da da kardeşliğe dokunmak, dini birlik, sevgi ve dayanışmayla hediyeleşmek istedik. Ermeni güçlerine karşı 44 gün süren savaşta şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin ailelerine ve gazilere gıda ve battaniye hediyelerini ulaştırmak üzere Azerbaycan'a hareket ettik. 'İki devlet tek millet' şiarıyla gerçekleşen yolculuğumuzda, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek hediyelerimizi ulaştırdık, Türk milletinin selamlarını ilettik. 30 yılın ardından işgalden kurtulan Karabağ'da kardeşlerimizle ramazan heyecanını paylaştık. Azerbaycan'da ve özellikle Yukarı Karabağ'da zaferin gurur ve onuruyla çok güzel bir ramazan ayı yaşanıyor. Allah şehitlerimizden, gazilerimizden ve onların ailelerinden razı olsun. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar, Karabağ zaferinin de bir kez daha mübarek olmasını diliyoruz."