Son dakika haberi: İdlib'de briket evler, ailelere teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: İdlib'de briket evler, ailelere teslim edildi

Bir son dakika haberine göre SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde inşa edilen briket evlerin bulunduğu 'Cihannüma Evleri', savaş mağduru ailelere teslim edildi.

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde inşa edilen briket evlerin bulunduğu 'Cihannüma Evleri', savaş mağduru ailelere teslim edildi.

İdlib'e bağlı Kefer Lusin bölgesinde inşası tamamlanan 310 briket evin bulunduğu 'Cihannüma Evleri'nin teslim törenine, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen katıldı. Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Özdal, "İdlib'deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı arazide inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de 'Cihannüma Evleri' projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projede 310 adet briket ev bulunuyor. Bu evlerin 250'si Cihannüma Derneği tarafından bağışlandı. Sadakataşı Derneği olarak hedefimiz briket ev sayısını 5 bine çıkarmak" dedi.

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OKUL İNŞASI PLANLANIYOR

Cihannüma Derneği Başkanı Şen ise evlere yerleşen ailelerin çoğunun yetimlerden oluştuğunu belirterek, "Toplam 1000 çocuk, aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa sürede bu alana okul inşa etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'Cihannüma Evleri'nde 1800 savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi aile, barınma imkanı buldu.


Mustafa Şen, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İdlib'de briket evler, ailelere teslim edildi - Son Dakika

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