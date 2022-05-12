İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi - Son Dakika
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İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi

12.05.2022 21:21

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki gazeteciler, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki göstermek için bir araya geldi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki gazeteciler, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki göstermek için bir araya geldi.

Suriye Gazeteciler Derneğinin organizesindeki gösteriye, Suriye'de uluslararası ve yerel yayın kuruluşlarında görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı.

Al Jazeera İdlib muhabiri Edhem Ebu Hüsam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlibli gazeteci, yazar ve aktivistlerin Filistin halkı ve Şirin Abu Akile'nin ailesi ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Kudüs ve Filistin davasının tüm Müslümanların ortak davası olduğunu ifade eden Ebul Hüsam, "Özellikle kaybettiğiniz kişi aynı meslekte ve aynı davada ise çok acı veren bir duygudur." dedi.

Ebul Hüsam, "Şirin, Arapların sesiydi. Her evde onun sesi yankılanıyordu. Filistin halkının trajedilerini ve acılarını aktarıyordu. Arap Baharı sürecinde, Suriye, Yemen ve Irak meselelerinde dik duruşu ile biliniyordu." ifadesini kullandı.

İdlib'de gazetecilik yapan Mustafa Dahnun da "Elbette Suriye halkı Filistin halkından daha iyi durumda değil. Suriye rejimi de gazetecileri öldürüyor. Gerçekleri gizliyor." şeklinde konuştu.

İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi
İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi
İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi
İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi
İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'de gazeteciler, meslektaşları Akile'nin öldürülmesine tepki için bir araya geldi - Son Dakika


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