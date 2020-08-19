Son dakika haberi! İdlib'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümetinin Sağlık Bakanı Maram el Şeyh yaptığı açıklamada, İdlib'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün dün yaşandığını belirterek, virüs taşıdığı tespit edilen 80 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini belirtti. Hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadının böbrek hastası olduğu da kaydedildi. Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise şu ana kadar 54 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bunlardan 46'sı iyileşmişti.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:53

Kaynak: AA

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