Son dakika haberi: İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi kırsalı bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: İdlib'in Cisr-eş Şuğur ilçesi kırsalı bombalandı: 2 ölü, 13 yaralı
14.10.2020 12:14
Son dakika haberine göre SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin batısında bulunan Mare kırsalına savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinin batısında bulunan Mare kırsalına savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Mare kırsalında yer alan Hamam bölgesindeki yerleşim yerlerine sabah saatlerinde savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlendi. 3 savaş uçağının yaptığı 10 sortide, yerleşim yerleri ve zeytin bahçeleri vuruldu. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, sivil savunma görevi gören Beyaz Baretliler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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