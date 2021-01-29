Son dakika haberi... İdlib'te 50 bin briket ev Haziran'da bitirilecek - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'nin İdlib kentinde iç savaştan kaçarak derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyeliler için 124 noktada oluşturulan briket evlerde incelemelerde bulundu.

Suriye'nin İdlib kentinde, savaştan kaçan siviller için 124 noktada briket evler oluşturuluyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan 12 STK ve AFAD tarafından oluşturulan briket evlerde incelemelerde bulundu. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Çataklı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Meşhet Ruhin bölgesini ardından da Der Hassan'daki yapım çalışmaları süren briket evleri gezdi.

Çataklı, yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın, çıktığı 2011 yılından bu yana sorunların hala çözüme ulaşmadığını söyledi.

İnsanların önemli bir kısmının evlerinden, yurtlarından uzakta hayatlarını belli bölgelerde sürdürmeye çalıştığını belirten Çataklı, "Bulunduğumuz İdlib'te savaş öncesi nüfus yaklaşık 1 milyon 250 bin-1.5 milyon aralığında iken bugün 3 milyon 750 bin insan yaşıyor ve bu 3 milyon 750 bin insanın da yaklaşık 1.5 milyonu kamplarda yaşıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu insanlar evlerinden yurtlarından uzakta çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla evlerinden uzakta, çadırlarda yaşayan insanların hayatlarının normalleştirilmesi açısından, "Bir aradayız İdlib'in yanındayız" kampanyası başlatıldığını ifade eden Çataklı, "12 STK ve AFAD bir çalışma başlattılar, AFAD koordinasyonunda ve başlangıçta 20 bin briket ev yapılmasıyla hedefiyle yola çıkılmıştı ancak yaklaşık 1.5 milyon insanın kamplarda yaşadığını ve çadırlarda kaldığını düşündüğünüzde bu sayının arttırılması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri oldu ve bu sayı 50 bine çıkarıldı. ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da bu STK'larla birlikte 52 bin 772 briket ev taahhüdü verildi. İdlib'in 124 lokasyonunda çalışmalar başladı" dedi.

Bu evlerden 38 bin 901'inin projelendirildiğini, 27 bin 665'inin de tamamlandığını vurgulayan Çataklı, "Amacımız Haziran ayına kadar Allah'tan bir mani olmazsa bu çalışmaları tamamlayıp 50 bin rakamının üzerine çıkmak. Tabi STK'larımızın büyük gayretiyle hayırseverlerimizin desteğiyle olacak bu" diye konuştu.

"AVRUPA ÜLKELERİ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMEDİLER"

"Başta Avrupa ülkeleri olmak başta üzere batı dünyası Suriye'de, İdlib'te yaşanan drama sessiz kaldı" diyen Çataklı, "Hatta özellikle İdlib ile alakalı bazı taahhütleri de olmuştu. Bu taahhütleri yerine getirmediler. Bunun üzerine milletimizin gönül zenginliğiyle bu çalışmaları STK'larımızin eliyle üstlendik. Burada etrafınızda baktığınızda da bugün gördünüz çıplak ayaklı çocukların bir küçücük çadırın içine sığınmaya çalışan birden fazla ailenin çamurun, yağmurun altında yaşamaya çalıştıklarına hepiniz şahitlik ettiniz, bu koşullara. Bir an evvel bu insanların başlarını sokabilecekleri, sırtlarını yaslayabilecekleri briket de olsa evlere kavuşabilmeleri önemli. Bu büyük bir insani hareket, bizim milletimizin tarihindeki önemli insani hareketlerden, önemli bir aşamadır bu" dedi.

(Adem Karagöz - Onur Akbulut/İHA)