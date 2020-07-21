Son dakika haberi: - İdlib'te mülteci kampında yangın - Son Dakika

- İdlib'te mülteci kampında yangın

İDLİB - Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kampında elektrik arızası nedeni ile yangın çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeybatı kırsalındaki Killi köyünde bulunan bir mülteci kampta elektrik arızası nedeni ile yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 5 çadırın kullanılmaz hale geldiği ve herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirtildi. Ancak, en az 40 Suriyeli barınmasız kalırken, evsiz kalan ailelere kampta yaşayan diğer ailelerden yardım geldi.

Zor durumda kalan aileler yeni çadırların kurumasına bekliyor. Kampta yaşayan Suriyeliler 6 ay önce Esad rejimin İdlib'in güneyine yönelik saldırıları nedeniyle evlerinden kaçarak Killi köyüne geçmek zorunda kalmıştı.