Son dakika haber! İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada

22.10.2022 09:39

Gelen son dakika haberine göre İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada Arnavutköy 'de İETT otobüsünde bir kadın ile diğer yolcular arasında henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı.

İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy 'de İETT otobüsünde bir kadın ile diğer yolcular arasında henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken görüntülerde kadının yolculara hakaretler savurduğu görüldü.

Arnavutköy - Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi belli olmazken taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kadının diğer yolculara "salaklar" diye hakaret ettiği ve yolcuları "siz hangi durakta inecekseniz bende orada ineceğim" diyerek tehdit ettiği görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:48 Aylardır küs olan fenomenler Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, Zeynep Bastık konserinde bir araya gelip barıştı
09:43 AK Parti'de yaprak dökümü sürecek mi? Fakıbaba'dan sonra 2 milletvekilinin daha istifa edeceği ileri sürüldü
08:37 Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, anne Leman Çıra tepki gösterdi: Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz
08:21 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi: Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım
04:47 Aydın'da düzenlenen pavyon baskınında yabancı uyruklu kadınlar gizli bölmede yakalandı
02:08 Resmi Gazete'de duyuruldu: Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı
01:59 Küçük çocuğun çığlık sesleri ortayı ayağa kaldırdı! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı
00:31 Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın geçirdiği ameliyatın ardından güncel sağlık durumunu paylaştı
23:51 Siirt'te sağanak yağış sonrası caddedeki su birikintisine ağ atan vatandaş gündem oldu
22:35 Paylaşımlar birlikteliği ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan'da konsere gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 10:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement