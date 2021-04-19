Son dakika haberi... Ifo: Kovid-19'un sebep olduğu kriz kırsaldakilere göre Alman şehirlerindeki şirketleri daha ağır vurdu - Son Dakika

Almanya'nın önemli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu ortaya çıkan ekonomik krizin Alman şehirlerindeki şirketleri kırsal bölgelerdekine göre daha ağır vurduğunu belirtti.

Ifo tarafından şirketlerin iş durumları ile iş gücü piyasası istatistikleri kullanılarak yapılan ekonomik krizin bölgesel düzeydeki ekonomik etkileri araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, Kovid-19'un sebep olduğu ekonomik krizde Alman şehirlerindeki şirketlerin iş durumunun kırsal bölgelere göre daha belirgin şekilde kötüleştiği ve işsizliğin arttığı belirtildi.

Araştırmada, "Sosyal tüketim, şehirlerde daha büyük bir rol oynuyor ve salgının ekonomik etkileri buralarda daha ağır bir darbeye sebep oldu." denildi.

Ifo araştırmacılarının her biri benzer demografik, yapısal ve salgınla ilgili aynı özelliklere sahip 4 bölgeyi incelediği bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Salgının etkisi en çok işsizlik oranında belirginleşti. 2020'nin ocak-ağustos döneminde şehirlerde işsizlik oranı yaklaşık 1,5 puan arttı. Diğer bölgeler için bu artış yüzde 0,3 ila 0,8 puan ile orta düzeyde kaldı. İş durumuna gelince, şehir kümelenmesindeki şirketler 2020 baharında başlayan yüzde 5 ila 10 puanlık daha büyük bir düşüş yaşadı."

"Şehirler, krizden sonraki ekonomik toparlamadan ortalamanın üzerinde fayda sağlayabilir"

Ifo Makroekonomi ve Anketler Merkezi Direktörü Andreas Peichl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şehirlerin daha az sanayi üretimine ev sahipliği yaptığı için 2020'nin ikinci yarısında imalat sektörünün toparlanmasından daha az fayda sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinin daha uzun süre devam edip etmeyeceğini söylemek zor. Şehirler, krizden sonraki ekonomik toparlamadan ortalamanın üzerinde fayda sağlayabilir. Öte yandan, dijitalleşmenin ve evden çalışmanın uzun vadede kırsal bölgelere fayda sağlaması da mümkündür."