Son dakika haberi... Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı

13.10.2022 14:10
Son dakika haberi... Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı

Son dakika haberi: Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan V.E. Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonla yakalandıEdinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT dedektifleri "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya...

Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan V.E. Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT dedektifleri "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tehdit" suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E.'nin tutuklanması için çalışma başlattı. V.E.'nin tutuklanması için yapılan operasyonda V.E. iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. V.E. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - IĞDIR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, JASAT, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:55 Yaptığı gaflarla sık sık gündem olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm sebebini yanlış söyledi
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:45 Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 19:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Iğdır'da 15 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement