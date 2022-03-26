Son dakika haberi: Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi: Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

26.03.2022 09:55
Son dakika haberi: Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da bir bahçenin içinde bulunan bisikleti gözüne kestiren iki hırsız gece gelerek bisikleti çaldılar, o anları güvenlik kamerası kaydetti.

Iğdır'da bir bahçenin içinde bulunan bisikleti gözüne kestiren iki hırsız gece gelerek bisikleti çaldılar, o anları güvenlik kamerası kaydetti.

Hırsızlık olayı, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız bir evin bahçesinde gözlerine kestirdikleri bisikleti çalmak için geceyi beklediler. Evin etrafında keşif yapan hırsızlar gece 23.24 sıralarında bisikleti çalacakları evin önüne geldiler. İki hırsız burada çevreyi gözettikten sonra hırsızlardan biri bahçe kapısını açtı. Bahçe kapısını rahat geçmek için açık bırakan hırsız, içeri girerek bisikletin bulunduğu tarafa doğru gitti. Hırsızlardan biri ise dışarıda gözetmenlik yaptı. İçeri giren hırsız bisikleti alarak bahçe kapsından hızla çıkarak uzaklaştı. Hırsızlardan biri sokağın bir tarafına koşarken diğer hırsız ise başka bir tarafa kaçtı. O anları ise güvenlik kamerası kaydetti. - IĞDIR

Son dakika haberi: Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

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Iğdır Merkez, Hırsızlık, Bahçe, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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