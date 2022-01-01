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Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı

01.01.2022 22:11

Son dakika haberine göre Iğdır'da, çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan hırsızlar karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Iğdır'da, çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan hırsızlar karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Alihan Karadağ, 53 AAV 377 plakalı aracını evinin önüne park ederek kıyafetini değiştirmek üzere evine gitti. Döndüğünde aracının yerinde olmadığını fark eden Karadağ, otomobilinin çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzere gelen ekipler, aracın yerini tespit ederek hırsızların yakalanması için peşine düştü.

Polislerden kaçan hırsızlar, araçla kaza yaptıktan sonra karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüpheli araç etrafında bir süre dolaştıktan sonra aracı çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı
Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı
Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı

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Tragger, Karadağ, Iğdır, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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