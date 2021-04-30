Son dakika haberi: Iğdır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika

Iğdır'da oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.

Yaycı köyünde bahçede oynarken kaybolan Eymen Efe Yaman'ın bulunması için jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda minik Yaman'ın cansız bedenine kaybolduğu noktadan 500 metre uzaklıktaki sulama kanalında rastlandı.

Yaman'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.