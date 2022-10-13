Son dakika haberi: Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı (2)

13.10.2022 11:43
Son dakika haberi: Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı (2)

Son dakika haberler... Sayın yazı işleri müdürlerine,'Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı' başlıklı haberimizde ailelerden birinin 'Dur' olan soyadını, kaynağından yapılan düzeltmeyle ek haberimizde 'Kaya' olarak veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı' başlıklı haberimizde ailelerden birinin 'Dur' olan soyadını, kaynağından yapılan düzeltmeyle ek haberimizde 'Kaya' olarak veriyoruz.

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KAVGANIN NEDENİ, CEP TELEFONU TAMİRİYMİŞ

Iğdır'da, Sisko ve Kaya aileleri arasında, cadde ortasında çıkan sandalyeli- bıçaklı kavganın nedeninin, cep telefonu tamiri yüzünden yaşanan anlaşmazlık olduğu öğrenildi. Kaya ailesinden birinin, Sisko ailesinden çocuğun cep telefonunu yere düşürdüğü; Sisko ailesinin de karşı taraftan tamir edilmesini talep ettiği belirtildi. Tamir teklifini önce kabul eden Kaya ailesinin, daha sonra 'Haraç mı istiyorsunuz?' diyerek telefonu tamir ettirmeyeceklerini söylemeleri üzerine tarafların kavga ettiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

kavga, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Iğdır'da sandalyeli- bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 5 gözaltı (2) - Son Dakika
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