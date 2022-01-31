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Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

31.01.2022 18:27
Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda uzun namlulu silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda uzun namlulu silah, tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 adet sikke, 3 gram reçine esrar ve 8,8 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(Sebahattin Yum/İHA)

Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Silah, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da silah, 28 adet sikke ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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