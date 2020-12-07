Son dakika haberi: Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.K'yi yakalamak için zanlının Tuzluca ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ile 27 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.