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Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

21.02.2022 15:19
Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.

Bu silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

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Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Silah, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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