Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü

30.03.2022 13:29
Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yemek taşımada kullanılan asansöre sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yemek taşımada kullanılan asansöre sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki bir lisede çalışan Murat Çibik (29), yemekhanede yer alan yemek asansörüne binerek üst kata çıkmak istedi. Çibik, binmeye çalıştığı sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çibik kurtarılamadı.

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Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü - Son Dakika


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