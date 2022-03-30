Son dakika haberi! Iğdır'da yemek asansörüne sıkışan kişi öldü - Son Dakika

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yemek taşımada kullanılan asansöre sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki bir lisede çalışan Murat Çibik (29), yemekhanede yer alan yemek asansörüne binerek üst kata çıkmak istedi. Çibik, binmeye çalıştığı sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çibik kurtarılamadı.