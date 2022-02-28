Iğdır polisinden drone destekli denetim - Son Dakika
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Iğdır polisinden drone destekli denetim

28.02.2022 10:44

Iğdır polisinden drone destekli denetimIĞDIR Iğdır'da gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.

Iğdır polisinden drone destekli denetim

IĞDIR Iğdır'da gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri belirlemek için drone kullandı. Iğdır Melekli beldesi kontrol noktasında havalanan drone Sanayi Çevre yolu ve şehrin farklı yerlerindeki yollarda trafikte seyir halinde olan araçları denetledi. Araçları drone ile kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, ters yönde ilerleyen araçlar tespit etti. Tespit edilen araç sürücülüleri kontrol noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

Drone destekli kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

Iğdır polisinden drone destekli denetim
Iğdır polisinden drone destekli denetim
Iğdır polisinden drone destekli denetim
Iğdır polisinden drone destekli denetim
Iğdır polisinden drone destekli denetim
Iğdır polisinden drone destekli denetim

YORUMLAR
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PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA PLAKALARI SÖKÜP, DRİFT YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 14 BİN LİRA CEZA Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza Drift yapan sürücüye 14 bin 39 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır polisinden drone destekli denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır polisinden drone destekli denetim - Son Dakika
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