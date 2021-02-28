Son dakika haberi: Iğdırlı gönüllü gençler dağ köylerindeki çocukları eğlendirmek için yollara düştü - Son Dakika

Son dakika haberi: Iğdırlı gönüllü gençler dağ köylerindeki çocukları eğlendirmek için yollara düştü

28.02.2021 11:09
Son dakika haberi: Iğdırlı gönüllü gençler dağ köylerindeki çocukları eğlendirmek için yollara düştü, System.String[]

Son dakika haberleri... Iğdırlı gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarını okullarında ziyaret ederek eğlendiriyor.

Iğdırlı gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarını okullarında ziyaret ederek eğlendiriyor.

Gençlik Merkezi'ne bağlı gençlik liderleri ve gönüllü gençler, içinde ok atma, zeka oyunları, satranç, langırt, canlı müzik, torba yarışı, halat çekme gibi birçok oyun bulunduğu Mobil Gençlik Merkezi'ni, köy okullarındaki öğrencilerle buluşturuyor.

Yüz yüze eğitime başlanan ve özellikle şehir merkezine uzak, eğlence alanlarının kısıtlı olduğu köylere giden gençler, buluştukları çocuklara hem moral veriyor hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Özellikle dağ köylerindeki çocuklara ulaşıyorlar

Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinliğin köydeki çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

Ziyaret edilecek yerlerin öncelikle daha az imkanlara sahip köyler olacağını ifade eden Karaca, "Pandemi döneminde eğitim ve öğretime kapalı olan okullarımızda öğrencilerimizin motivasyonunu sağlamak için gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte etkinlikler düzenlemeye karar verdik. Özellikle şehir merkezine uzak olan ve dağ köylerimizdeki okullarımızı ziyaret ettik." dedi.

Karaca, mobil merkezlerinde eğlenen çocuklara pamuk şeker de ikram edildiğini belirterek, "Ekibimiz çocuklarımızı eğlendiriyor, uzun bir aradan sonra okula dönen çocuklarımızın motivasyonu için katkıda bulunuyorlar. Öğrenciler pandemi döneminde dışarıya fazla çıkarmıyorlardı, çok mutlu oldular. Aileler de bu yapılan etkinliklere büyük bir ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Öğrenciler büyük mutluluk yaşıyor

Gençlik Lideri Nedim Akkuş ise her etkinlik öncesinde ziyaret edilecek köye göre oyunların belirlendiğini ve bu programın köylerde yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Öğrencileri eğlendirmek için çeşitli oyunlar tasarladıklarını aktaran Akkuş, "Geldiğimiz köylerde oyun çeşitliliği açısından oldukça geniş çaplı bir organizasyon yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibat içerisindeyiz, özellikle imkanları kısıtlı olan okulları seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Gülşah Ergül de çocukların etkinliklerden çok mutlu ayrıldıklarını anlatarak, çocukların sevincini gördüklerinde gururlandıklarını belirtti.

oyunlar, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Iğdırlı gönüllü gençler dağ köylerindeki çocukları eğlendirmek için yollara düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı İstanbul'da negatif koronavirüs test sonucu satan şebeke çökertildi! Lideri sosyal medya fenomeni çıktı Keşfedilen 8 bin yıllık kaya resimleri, Mersin'in tarihine ışık tutacak Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü, genci sokak ortasında bırakıp kaçtı Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor
Altın fiyatları yükseldi, kalpazanların iştahı kabardı! Sahte altınla büyük vurgun yapıyorlar Altın fiyatları yükseldi, kalpazanların iştahı kabardı! Sahte altınla büyük vurgun yapıyorlar         
10:50
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu         
07:29
Yaşlı kadının cansız bedeni, sandalyeye oturur vaziyette bulundu Yaşlı kadının cansız bedeni, sandalyeye oturur vaziyette bulundu         
00:49
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan geçen yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan geçen yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar         
08:13
Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 11:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Iğdırlı gönüllü gençler dağ köylerindeki çocukları eğlendirmek için yollara düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei