Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada

29.01.2021 23:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada Ağzında sigarayla polise böyle ateş etti Orhangazi ilçesinde polis ekiplerine ateş ettikten sonra kayıplara karışan Ahmet A. Gemlik'te yakalandı.

İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada

Ağzında sigarayla polise böyle ateş etti

BURSA - Orhangazi ilçesinde polis ekiplerine ateş ettikten sonra kayıplara karışan Ahmet A. Gemlik'te yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Orhangazi'de Hürriyet Mahallesindeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre vatandaşlar dükkanda elinde silah olan bir şahsın olduğu ihbarında bulununca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha önce adam yaralama da dahil bir çok suçtan sabıkası olduğu belirlenen A.A. isimli şahıs polis ekiplerini görünce elindeki silahla polislere doğru ateş etti.

Kurşun şans eseri isabet etmedi

Şahsın ateş etmesi üzerine polisler tedbir aldığı esnada A.A. önünde bulunduğu tamirhane dükkanına kaçtı. Olay sonrasında polis ekipleri dükkanın etrafını çevirdi. Çelik yelek giyip silahlarla şahsı ikna etmek için bir süre çaba gösteren polis daha sonra kontrollü bir şekilde dükkana girdi.

Arka kapıdan kaçtı

Polisler tamirci dükkanına girdiklerinde ise şahsın arka taraftaki bir kapıdan kaçtığını tespit etti. Emniyet Müdürü Sadık Elden'in de inceleme yaptığı olayla ilgili olarak polis ekipleri uzun süre bölgede dükkan ve depolarda şahsı aradı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay yeri ekipleri dükkan etrafında inceleme yaptı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan tamirci dükkanı önündeki silahlı saldırı olayı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis otosu ile dükkanın önüne gelen polis memurlarına A.A.isimli şahıs silahı ile iki el ateş ettiği ve daha sonra kaçarak dükkana girdiği görünüyor. Diğer yandan polis ekipleri olay sonrası kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

Zanlı Gemlik'te yakalandı

Öte yandan olay sonrasında kayıplara karışan A.A. Orhangazi ve Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Gemlik'te yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada

Orhangazi, Saldırı, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İhbara gelen polis ekibi silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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