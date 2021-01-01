Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı

01.01.2021 03:10

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de ihbara giden polis ekibine bir evin çatısından kiremit atıldı, ekip otosunu kullanan memur elinden yaralandı.

Edirne'de ihbara giden polis ekibine bir evin çatısından kiremit atıldı, ekip otosunu kullanan memur elinden yaralandı.

Menzilahir Mahallesi'nden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Sokakları kontrol eden polis ekibinin aracına, Hatip Cami Sokak'ta bir evin çatısından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kiremit atıldı.

Camı kıran kiremit, aracı kullanan polis memuru Mert Öner'in eline isabet etti.

Elinden yaralanan Öner, tedavisinin ardından ekip otosuyla olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki evlerde inceleme yaptı.

Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı

Menzilahir Mahallesi, Edirne, Memur, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti
Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi         
00:27
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi         
23:13
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 03:21:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İhbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei