İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan ve Ramazan Bayramı'nı da içine alan "tam kapanma" nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

İHH gönüllüleri, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Mahallesi'ne gelerek ses aracı üzerinden müzikli palyaço gösterimi sundu.

Evlerinin balkon ve pencerelerinden palyaço gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra kapıya çıkarak kendileri için hazırlanan hediyeleri aldı.