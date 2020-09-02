İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da selden etkilenen ailelere yardım ulaştırdı.

Başkent Hartum'un batısındaki Kalakle bölgesinin Kubba Mahallesi'nde, etkili olan aşırı yağışların neden olduğu taşkınlarda evleri yıkılan ya da hasar gören Sudanlılara gıda paketi ve cibinlik dağıtıldı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede yaklaşık 700 ev yıkıldı, yüzlercesi hasar gördü. Kubba Mahallesi'nde Nil Nehri yaklaşık 300 metre içeri girdi ve yükselmeye devam ediyor. Evleri tamamen yıkılan ya da hasar gören 580 aileye gıda yardımında bulunduk. Sıtma hastalığının yayılmaması için ayrıca cibinlik dağıttık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e çıktı.

Seller nedeniyle 46 kişi yaralandı, 20 binden fazla ev tamamen yıkıldı, onlarca okul, cami ve eğitim kurumu hasar gördü ve 5 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

Nil Nehri'ndeki taşkınlar sonucu Hartum ve Kadarif eyaletlerinde 3 bin dönümden fazla tarım alanı zarar gördü.