Son dakika haberi... İHH'den Halep'in kuzey kırsalındaki savaş mağduru gençlere "evlilik" yardımı

Son dakika gündem haberi... İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde dünya evine girmeye hazırlanan yoksul 70 gence evlilik desteği kapsamında düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde dünya evine girmeye hazırlanan yoksul 70 gence evlilik desteği kapsamında düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulundu. Ülkedeki iç savaş ve yoksulluk sebebiyle evlenmekte zorlanan gençlere İHH İnsani Yardım Vakfı el uzattı. İHH, Halep'in kuzey kırsalında evlerinden göç etmek zorunda kalan 70 gence düğün elbisesi ve ev eşyası yardımı ulaştırdı. Vakfın hazırladığı evlilik paketinde yatak, mutfak seti, gıda kolisi, temizlik paketi, battaniye ve ücretsiz elbise kartı yer aldı. İHH'nin projesinden faydalanan Halepli Muhammed İsmail, "Halep'ten çıktıktan sonra kuzeyde bulunan kamplara yerleştik. Burada evliliğe karar verdim. Yapacağımız evlilik için bize destekte bulunan İHH İnsani Yardım Vakfına teşekkür ederiz." dedi. Humuslu Beşşar Haik de, iç savaş nedeniyle Halep ilinin kuzey kırsalındaki Azez ilçesine sığındığını belirterek, kendilerine yardımcı olan İHH'ye teşekkürlerini dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:11

Kaynak: AA

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