İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi - Son Dakika

İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi

19.10.2020 14:01

Detaylar Öğrencilere tablet verilmesi Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer'in açıklamaları Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 200 öğrenciye tablet dağıtımına başlandı.

Detaylar

Öğrencilere tablet verilmesi

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer'in açıklamaları Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 200 öğrenciye tablet dağıtımına başlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi'ne kayıtlı çocuklara, salgın sürecinde uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için "Eğitimde Dayanışma Vakti" kampanyasıyla tablet dağıtıyor.

Kampanya kapsamında, Sakarya İHH İnsani Yardım Derneğince 200 öğrenciye tablet ulaştırılacak.

Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde İHH'nin verimli bir şekilde çalıştığını ve Türkiye genelinde yardım kampanyaları düzenlediğini söyledi.

Salgından etkilenen öğrencilere yönelik kampanya başlatıldığını aktaran Sezer, "Bu kampanyayla sponsorluk sistemimize kayıtlı 15 bin öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirilecek. Sakarya'da 200 öğrenciye dağıtılacak. Bağışçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 100 tablet aldık ve bugün dağıtmaya başlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Öğrenciler Elvan Satır ve Abdulfettah Arut da tabletle derslerine çalışacaklarını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

Öğrenci velileri de kampanya ile dağıtılan tabletlerle çocuklarının derslere katılabileceklerini belirterek, bağış yapan ve emek veren herkese teşekkür etti.

İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi
İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi
İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi
İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi

İnsani Yardım Vakfı, Sakarya, Tablet, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den yetim çocuklara tablet hediyesi - Son Dakika

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