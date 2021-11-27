Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Tarık Kesekçi'nin uçak mühendisi olduğu ve BAYKAR'da çalıştığı öğrenildi. BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi'nin görüntüsü paylaşılarak, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun denildi.

SENİ ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM

Paylaşımı alıntılayan Selçuk Bayraktar ise Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim ifadelerini kullandı.