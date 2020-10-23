Son dakika haberi | Ihlara'nın giriş kapısı Selime, tarihi ve doğallığıyla büyülüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Ihlara'nın giriş kapısı Selime, tarihi ve doğallığıyla büyülüyor

23.10.2020 11:03
Son dakika haberi | Ihlara'nın giriş kapısı Selime, tarihi ve doğallığıyla büyülüyor, System.String[]

Son dakika haberi: Hristiyanlar tarafından yaklaşık 1700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı yer olarak bilinen Selime Katedrali'nin de bulunduğu bölge, kiliseleri, manastırları, kervan yolu, irili ufaklı yüzlerce peri bacası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Hristiyanlar tarafından yaklaşık 1700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı yer olarak bilinen Selime Katedrali'nin de bulunduğu bölge, kiliseleri, manastırları, kervan yolu, irili ufaklı yüzlerce peri bacası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Kayaların oyulmasıyla iki katlı inşa edilen ve Kapadokya bölgesinin en büyük katedrali olma özelliğine sahip Selime, Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı niteliği taşıyor.

Çoğu kilise olarak inşa edilen katedralde, mutfaklar, ambar damları ve odalar gibi yaşam alanları Bizans sanatının izlerini taşıyor. Duvarlarda Hazreti İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirler yer alıyor.

Kaya oyma mekanları arasından geçerek zirveye ulaşan ziyaretçiler, yeşilin ve yüzlerce peri bacasının buluştuğu manzarada dinlenerek, fotoğraf makineleriyle eşsiz anı ölümsüzleştiriyor.

Kapadokya'ya gelen turistlerin gözdesi haline gelen Selime Katedrali'ni yılda yaklaşık 500 bin kişi ziyaret ediyor.

"Yukarıdan manzarayı seyrettim harika"

ABD'li turist Ryan Hennig, AA muhabirine, Kapadokya bölgesini görmek için arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyledi.

Ihlara Vadisi'nin ardından Selime Katedrali'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiklerini anlatan Hennig, şunları kaydetti:

"Çok güzel tarihi ve doğal güzellikleri olan bir yer. Muhteşem. Herkese tavsiye ediyorum, burayı görmek gerekir. Katedralin içerisindeki freskler harika. Çok uzun yıllar önce yapılmış şeyleri görmek harika bir his. Onlara bu kadar yakın olmak çok ilginç. Peribacalarına bayıldım. Yukarıdan manzarayı seyrettim, harika. Büyüleyici bir alan. Daha önce bir arkadaşım gelmiş, bu bölgeyi ziyaret etmişti. Onun tavsiyesiyle geldim ve çok mutlu oldum."

Kosovalı turist Adaline Emine ise iki gündür bölgede olduğunu ifade etti.

Kayadan oyma mağaralara, kiliselere, katedrale hayran kaldığını anlatan Emine, "Her yeri gezmek istiyorum. İki gün yeterli olmadı. Buraları görmek için bir kez daha geleceğim ve daha çok zaman ayıracağım. İçerideki kayadan oyma odaları, depoları, kiliseyi ve evleri çok beğendim." dedi.

"Manzarasına ve doğasına bayıldım"

Malatya'dan gelen Alparslan Tokgöz de Selime Katedrali ve Ihlara Vadisi'nin güzelliklerini bildiğini ancak daha önce bir türlü gelemediğini belirtti.

Ailesiyle bölgeyi gezdiğini söyleyen Tokgöz, şunları kaydetti:

"İnsanların bu taşları nasıl oyduğunu ve yaşam alanı yaptığını herkesin görmesi gerekiyor. Buraları gördüğüm için mutluyum. Daha önce Derinkuyu yer altı şehrini gezmiştim. Burası da çok güzel bir yer. Manzarasına ve doğasına bayıldım. Peribacaları da harika görünüyor. İnsanları tarihin derinliklerine götürüyor, bu anlamda gezilip görülmesi gereken yerler."

Meryem Ana, Kapadokya, Bizans, Ihlara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ihlara'nın giriş kapısı Selime, tarihi ve doğallığıyla büyülüyor - Son Dakika

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