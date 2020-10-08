İthalat 4. çeyrek beklenti endeksi 23.6 puan yükseldi (2)

Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ithalat beklenti endeksi, 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 23.6 puan artarak 105.9 düzeyine yükseldi.Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ithalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay), şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) azalış yönünde etkiledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) kapsamındaki endekslerin 100'den büyük olması beklentilerin artış yönünde(iyimser) olduğunu, 100'den küçük olması beklentilerin azalış yönünde (kötümser) olduğunu, 100 olması ise değişim beklenmediğini (nötr) gösteriyor. (Grafik)

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