Son dakika haberi! İhracatçılar üretimin yeniden artmasını bekliyor

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı A. Ayberk Aloğlu pandemi öncesi ve sonrası ticarette yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aloğlu, ihracatçılar olarak üretimin yeniden artmasını beklediklerini söyledi.



Pandemi döneminde aylık bütçelerle çalışan şirketlerin zor duruma düştüğünü kaydeden EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, "Pandemi öncesinde tabii ki bir yerleşik düzen ve yerleşik bir ticari hayat vardı ama tabi ki dünya ham maddelerinin pahalanması ve bunun üzerine de yine ham maddeleri ucuza alıp daha iyi fiyatlara satabilme durumu artık imkansız oldu. İnsanlar aslında baktığımızda bir ekonomik güçlülükle ve alım gücünün düşüklüğüyle uğraşıyordu, üzerine de pandemi gelince bir de pandemi sonrası oldu. Tabi bu 2-3 aylık bir süreçti, bu süreci atlatmak da herkes için kolay olmadı. Bazı şirketlerimiz aylık bütçeyle çalışan şirketlerdi ve bu şirketlerimiz zor duruma düştü. Tabi ki devlet bu konuda yardımlarını etti fakat masrafların yüksekliği ve hiçbir ürünün satışa çıkarılamaması ve üretim yapılamaması bu pandemi sürecinde şirketleri daha da geriye götürdü. Neyse ki Türkiye pandemi sürecinin geçirilmesi, diğer ülkelere göre daha az olduğuna inanıyoruz ve görüyoruz. Bundan sonrasında herkes tabii ki daha planlı işler yapmaya başladı. Bu planlı işlerin başında üretim geliyor. Ege İhracatçılar Derneği üyeleri tabi ki ister istemez biraz kısmak zorunda kaldık" diye konuştu.



Çalışma kapasiteleri yarı yarıya düştü



Çalışma kapasitelerinin yüzde 40-50 oranında düştüğünü ifade eden Aloğlu şunları söyledi: "Tabii bu böyle olmayacak hep belki altı ay belki bir sene sürecek ve bunların geçeceğine inanıyoruz. İhracat olarak bir müddet beklemek zorunda kaldık çünkü ülkelerin taleplerinde yüzde 70 yüzde 80 azalma oldu. Şirketler küçülmeye gitti böyle olunca ürünlerin pazarlamaya çıkma oranları azaldı. Sektörde daha çok temizlik alanlarında bir artış oldu. Üretimin tekrar artmasını bekliyoruz. Üretimin talebi de şuna bağlı olacak, insanlar bir şeyler arz edecekler ki, biz de bu vesileyle üretim yapalım. Artık üretimin planlamasına geçtik. İhracatta üretim ve talep kapılarının açılmasını bekliyoruz tabi ki bununla ilgili ihracat yaptığımız kapıların tamamı kapanmadı. Biz ufakta olsa bu vesileyle ihracatımıza devam ettik fakat bu istediğimiz oranlarda değildi. 28 tane sektörümüz var. Arkadaşlarımızın hiçbiri istihdam kaybolmasın diye işçi çıkarmadı. İŞKUR'un vermiş olduğu kısa ödeme destekleri, bizim işçilerimize vermiş olduğumuz desteklerle üretim yapmadığım süreç bir şekilde geçirildi. Ama tabi ki bizim istihdama katkımız ve desteğimiz her zaman devam edecek." - MANİSA